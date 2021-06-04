Эрдоган вызвал скандал, вакцинировавшись третей дозой

Президент Турции 67-летний Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что получил три дозы вакцины против коронавируса, после чего подвергся критике из-за того, что в стране не хватает вакцин для ключевых сотрудников, сообщает Корреспондент.

Эрдоган получил свою первую дозу вакцины китайского производства Sinovac 14 января и стал одним из первых людей в Турции, вакцинировавшихся от коронавирусной инфекции, пишет The Times. Он получил вторую дозу вакцины Sinovac 11 февраля, а на этой неделе стало известно, что 10 марта он получил третью дозу. При этом турецкий лидер заявил, что сделал третью прививку, чтобы проверить, повысится ли уровень его антител.

Vatandaşa 1 doz bile yok, Erdoğan'a 3 doz aşı... — Engin Özkoç (@enginozkoc) June 1, 2021

Однако турецкий президент не сообщил, была ли это вакцина Sinovac или вакцина Pfizer, которую также закупила Турция. В то же время, когда турецкий лидер получил дополнительную дозу, людям, которые имеют первую прививку препаратом Pfizer, сказали, что им придется подождать 12 недель, а не один месяц, за неимением вакцин в Турции.

Энгин Озкоч, глава парламентской группы основной оппозиционной партии, сказал: "Нет даже одной дозы для граждан, но сразу три для Эрдогана". На сегодняшний день в Турции было сделано около 30 млн уколов, причем 12 млн человек - 15,4% населения - получили две дозы. Работникам туризма уделили приоритетное внимание в рамках усилий Анкары по запуску отрасли, на долю которой приходится более 10% ее ВВП.

Однако другим ключевым работникам, таким как учителя, пришлось дольше ждать вакцинации. Всем, у кого был положительный результат теста на вирус, также запрещается делать прививки в течение шести месяцев.