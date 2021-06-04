В Украине увеличился спрос на поддержанные иномарки

Ассоциация автопроизводителей Украины заявила о рекордной регистрации подержанных авто в мае - 33,2 тыс. единиц, что на 8% больше, чем год назад и почти в четыре раза больше в сравнении с майскими регистрациями новых авто, сообщает Корреспондент.

Растаможенные машины с пробегом охватили почти 80% первичного рынка легковых авто. Отмечается, что наиболее популярной маркой среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen. Таких было зарегистрировано 5,6 тыс. авто.

На втором месте - Ford - 3,2 тыс. авто, замыкает топ-3 Renault - почти 3 тыс. автомобилей.

"Самым популярным автомобилем мая стал Renault Megane. В течение месяца украинцы зарегистрировали 2205 авто с пробегом этой модели. Всего за пять месяцев с начала 2021 года украинскую прописку получили 159,6 тыс. легковых авто с пробегом" , - заявили в Ассоциации автопроизводителей.