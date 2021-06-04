Зеленская появилась на публике в самом модном образе лета

Первая леди Украины Елена Зеленская вышла на публику в стильном образе – модных широких брюках 2021 года и удлиненной кофте. Свой аутфит супруга президента дополнила аксессуарами, сообщает Обозреватель.

В таком луке Зеленская пришла на встречу с представителями бизнес-сообщества. Соответствующие фото она опубликовала на странице в Instagram. ﻿Так, первая леди для выхода в свет выбрала стильные широкие брюки темно-коричневого цвета и черную кофту с удлиненным низом и поясом. Свой образ она завершила элегантной прической, собрав волосы в пучок, легким дневным макияжем и украшениями в виде небольших сережек.

Первая леди для выхода в свет выбрала стильные широкие брюки. Источник: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди с элегантной прической. Источник: instagram.com/olenazelenska_official

Стоит отметить, что широкие брюки, они же палаццо в стиле Марлен Дитрих, – самые модные брюки лета 2021. В дизайнерских коллекциях есть и модели для делового гардероба, и повседневные варианты в стиле casual, и брюки, в которых можно отправиться в театр или ресторан.