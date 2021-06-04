В Турции выпал снег
В четверг, 3 июня, в нескольких провинциях Турции на побережье Черного море выпал снег. В некоторых местах толщина снежного покрова превысила четыре сантиметра, сообщает Обозреватель.
Осадки выпали в ряде высокогорных деревень черноморских провинций Ардахан, Ризе, Болу.
Заснежило также популярный горнолыжный курорт на вулкане Эрджиес в провинции Кайсери в центре Турции.
"Еще вчера была прекрасная погода. Утром мы проснулись – все вокруг в снегу. Это не зима, а лето, июнь!" – расказали местные жители.