В Турции выпал снег

В четверг, 3 июня, в нескольких провинциях Турции на побережье Черного море выпал снег. В некоторых местах толщина снежного покрова превысила четыре сантиметра, сообщает Обозреватель.

Осадки выпали в ряде высокогорных деревень черноморских провинций Ардахан, Ризе, Болу.

Заснежило также популярный горнолыжный курорт на вулкане Эрджиес в провинции Кайсери в центре Турции.

"Еще вчера была прекрасная погода. Утром мы проснулись – все вокруг в снегу. Это не зима, а лето, июнь!" – расказали местные жители.
На побережье Черного моря выпал снег.
На побережье Черного моря выпал снег. Источник: Beyaz Gazete
Местные жители удивились снегу летом.
Местные жители удивились снегу летом. Источник: Beyaz Gazete
В Турции заснежило.
В Турции заснежило. Источник: Beyaz Gazete
Толщина снежного покрова превысила 4 см.
Толщина снежного покрова превысила 4 см. Источник: Beyaz Gazete
Снег в Турции летом.
Снег в Турции летом. Источник: Beyaz Gazete

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