Протасевич признал вину в организации акций протеста

Задержанный в Минске сооснователь признанного экстремистским в Беларуси телеграм-канала Nexta Роман Протасевич признал вину в организации несанкционированных акций протеста после выборов президента в 2020 году, сообщает Интерфакс.

"Я сразу признал вину по 342 статье (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок), организация массовых несанкционированных акций", - заявил Протасевич в интервью телеканалу ОНТ.

Он добавил, что был одним из тех, кто опубликовал призывы к протестам.

"Призывы, которые опубликовал я в том числе, стали следствием того, что на улице начались по сути неконтролируемые беспорядки и три дня Минск жил в хаосе" , - сказал Протасевич.

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