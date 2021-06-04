Ани Лорак в белоснежном платье очаровала сеть

Опальная украинская певица Ани Лорак похвасталась в сети соблазнительным образом, позируя на пляже, сообщает УНИАН.

Кадр со съёмок клипа на песню «Раздетая» артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото Каролина предстала в трендовом белоснежном платье с открытыми плечами и высокими разрезами. Такой наряд удачно подчеркнул идеальную фигуру звезды - сочную грудь и тонкую талию. На камеру Ани позирует босая, ее волосы собраны. Также фолловеры оценили ее идеальный загар и стройные ножки.