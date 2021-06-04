Коломойский прокомментировал возможность попадания в реестр олигархов

Олигарх Игорь Коломойский прокомментировал возможность попадания своей фамилии в официальный реестр олигархов, сообщает Радио Свобода.

"Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть "белой вороной" и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду "Олигарх", - отметил он.

В то же время Коломойский добавил, что эта его позиция будет актуальной, только если законопроект примут в такой редакции как сейчас .

"Если последствия будут только такие, которые прописаны в нынешней версии законопроекту, то я не вижу ничего страшного, если буду в реестре олигархов. Но мое нынешнее "готов" не распространяется на следующие редакции. Я не, как юный пионер, я не всегда готов", - отметил олигарх.

На вопрос о том, не хотел бы он воспользоваться возможностью избавиться своих бизнесов или медиаактивов, чтобы не попасть в этот реестр, Коломойский отметил, что "ничего продавать под дулом пистолета не собирается".

На уточнение, будет ли он готов отчитываться в таком случае о своих доходах, как это предусмотрено в нынешней редакции законопроекта, Коломойский ответил, что да.

"Ну, значит будем заполнять. Все и так все знают", - пояснил он и добавил о готовности отчитываться о своих встречах с политиками, если такие будут.

"Будем делать все по закону. Вот как только закон примут, так и будем выполнять. А что? Ну, есть вот куча других законов и мы как-то по закону стараемся жить. То что написано, то и делаем. То есть выходить за правовое поле мы не планируем", - подытожил олигарх.

В этом году Игорь Коломойский оказался на четвертом месте в украинском списке Forbes с состоянием в 1,8 миллиарда долларов.