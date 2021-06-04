Элизабет Херли показала глубокое декольте в элегантном платье

Известная британская актриса и фотомодель 55-летняя Элизабет Херли посетила благотворительный гала-концерт British Ballet Charity Gala в наряде с откровенным декольте. Для выхода в свет она выбрала платье, которое подчеркнуло ее фигуру, сообщает Обозреватель.

Так, наряд знаменитости был сделан из верха в стиле блейзера и низа с разрезом до бедра. Свой образ Херли дополнила бриллиантовыми брошками и подходящим ожерельем. Кроме того, она сделала объемную укладку на голове и сияющий макияж. Из обуви модель предпочла черные босоножки на шпильке.

Свой образ Херли дополнила бриллиантовыми брошками и подходящим ожерельем

На одном из снимков актриса позировала со своим другом и коллегой 49-летним Дэвидом Уолльямсом, который был одет в черный смокинг и галстук-бабочку.

Актриса позировала со своим другом и коллегой 49-летним Дэвидом Уолльямсом

Чтобы поддерживать стройную фигуру в форме, актриса признавалась, что в ее рационе нет место углеводам и молочным продуктам. А главный ее секрет красоты в том, что она много пьет воды и часто находится на солнце.