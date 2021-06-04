В Китае поезд раздавил 9 человек

На северо-западе Китая в провинции Ганьсу не менее девяти человек погибли при наезде поезда на рабочих железной дороги. Об этом, ссылаясь на китайские СМИ, сообщает Корреспондент.

Указано, что инцидент произошел сегодня примерно в 05:25 по местному времени (00:25 по Киеву) на территории городского округа Цзиньчан. Поезд, следовавший из Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район) в Ханчжоу (провинция Чжэцзян), наехал на рабочих, проводивших строительные работы на железнодорожных путях.

Других подробностей трагедии пока нет. На месте ведутся спасательные работы. Причины инцидента устанавливаются.