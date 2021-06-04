В Украине впервые продали исправительную колонию

В четверг, 3 июня, состоялись два первых успешных аукциона по приватизации тюрем, на которых удалось продать отдельное имущество неработающей "Львовской исправительной колонии (№48)". По результатам торгов по двум лотам госбюджет Украины должен пополниться на 407,5 млн грн, сообщает UBR.

Как сообщается на сайте Фонда госимущества (ФГИ), первый лот ушел с молотка за 377,5 млн грн. В торгах приняли участие семь претендентов на актив. При этом в ходе аукциона его цена увеличилась почти в 3 раза. Согласно информации на "Прозорро.Продажи", победителем стала компания "Девелопмент инжиниринг сервис". По данным Youcontrol, конечный бенефициар – Тарас Зубик.

По словам главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, колония находится в запущенном состоянии и занимает почти целый квартал в прицентральной части Львова.

"Приватизация этого актива обеспечит поступление многомиллионных инвестиций, создание новых рабочих мест и развитие города" , – отметил он.

В тот же день состоялся второй аукцион по приватизации имущества Львовской исправительной колонии. За лот №2 боролись девять участников. В итоге объект ушел с молотка за 30 млн грн. Стартовая сумма выросла почти в 9 раз – с 3,38 млн грн.

Из данных на "Прозорро.Продажи" следует, что победителем аукциона стало ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Шувар". По данным Youcontrol, конечные бенефициарные собственники – Андрей Чипчар и Роман Федишин.

В ФГИ отметили, что приватизация имущества этой колонии прошла в рамках совместного проекта фонда и Минюста "Большая приватизация тюрем". Планируется выставить на прозрачные аукционы имущества 35 неработающих исправительных учреждений по всей территории Украины, которые часто расположены в центральных частях городов.