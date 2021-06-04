Укрзализныця назначила 11 поездов к морю
Украинцы, несмотря на дождливую и прохладную погоду, уже вовсю планируют отпуска. Поэтому "Укрзализныця" (УЗ) назначила на июнь 11 новых и дополнительных поездов к морю, сообщает Сегодня.
- С 3 июня – № 269/270 Лисичанск – Одесса. Поезд ходит через день по нечетным числам.
- С 3 июня – № 204/190 Кривой Рог, Днепр – Геническ. Обратно из Геническа поезд будет курсировать с 6 июня.
- С 4 июня – № 282/281 Хмельницкий – Геническ.
- С 5 июня – № 280/279 Жмеринка – Геническ.
- С 5 июня – № 231/232 Ивано-Франковск – Геническ. Поезд будет ходить по нечетным числам. В обратном направлении он будет курсировать по четным числам.
- С 10 июня – № 472/471 Днепр – Бердянск. Поезд курсировать по четным числам, обратно – по нечетным.
- С 10 июня – № 552/551 Кривой Рог – Бердянск (через Запорожье). Поезд будет ходить по четным числам, обратно – по нечетным.
- С 11 июня – № 261/262 Харьков – Бердянск.
- С 11 июня – № 86/186-185/85 Львов – Новоалексеевка – Бердянск.
- С 15 июня – № 213/214 Сумы – Одесса. Поезд будет курсировать по нечетным числам,
- С 17 июня – № 204/203 Чернигов (Нежин) – Одесса. Поезд будет ходить по нечетным числам.
УЗ также напомнила о необходимости носить маски и пользоваться санитайзером во время путешествия.