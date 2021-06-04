Укрзализныця назначила 11 поездов к морю

Украинцы, несмотря на дождливую и прохладную погоду, уже вовсю планируют отпуска. Поэтому "Укрзализныця" (УЗ) назначила на июнь 11 новых и дополнительных поездов к морю, сообщает Сегодня.

С 3 июня – № 269/270 Лисичанск – Одесса . Поезд ходит через день по нечетным числам.

. Поезд ходит через день по нечетным числам. С 3 июня – № 204/190 Кривой Рог, Днепр – Геническ . Обратно из Геническа поезд будет курсировать с 6 июня.

. Обратно из Геническа поезд будет курсировать с 6 июня. С 4 июня – № 282/281 Хмельницкий – Геническ .

. С 5 июня – № 280/279 Жмеринка – Геническ .

. С 5 июня – № 231/232 Ивано-Франковск – Геническ . Поезд будет ходить по нечетным числам. В обратном направлении он будет курсировать по четным числам.

. Поезд будет ходить по нечетным числам. В обратном направлении он будет курсировать по четным числам. С 10 июня – № 472/471 Днепр – Бердянск . Поезд курсировать по четным числам, обратно – по нечетным.

. Поезд курсировать по четным числам, обратно – по нечетным. С 10 июня – № 552/551 Кривой Рог – Бердянск (через Запорожье). Поезд будет ходить по четным числам, обратно – по нечетным.

(через Запорожье). Поезд будет ходить по четным числам, обратно – по нечетным. С 11 июня – № 261/262 Харьков – Бердянск .

. С 11 июня – № 86/186-185/85 Львов – Новоалексеевка – Бердянск .

. С 15 июня – № 213/214 Сумы – Одесса . Поезд будет курсировать по нечетным числам,

. Поезд будет курсировать по нечетным числам, С 17 июня – № 204/203 Чернигов (Нежин) – Одесса. Поезд будет ходить по нечетным числам.

УЗ также напомнила о необходимости носить маски и пользоваться санитайзером во время путешествия.