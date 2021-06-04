Санкций мало, нужен приговор, – Яценюк о деле Медведчука

После введенных санкций как тактического шага важно, чтобы уголовное производство в отношении Виктора Медведчука – подозрение и обвинительный акт – были направлены в суд и чтобы там был обвинительный приговор, ﻿заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, сообщает Сегодня.

Он отметил, что сейчас многие борются с Медведчуком, но еще несколько лет назад было иначе. По его словам, Медведчук купил значительную часть СМИ, которые боролись против него.

"В 2016 году фракция "Народного фронта" в парламенте впервые подала заявление о совершении преступления Медведчуком. И тогда депутат Левус и депутат Высоцкий выступали от фракции партии, которую я возглавлял, с требованием к генеральному прокурору, Службе безопасности и ко всей правоохранительной системе начать уголовное производство в отношении Медведчука", – напомнил Яценюк.

Затем в 2018 году "Народный фронт" заблокировал парламент с требованием привлечь Медведчука к уголовной ответственности.

"Также в 2018 году по нашей инициативе мы приняли постановление Верховной Рады Украины о введении санкций против телеканалов, которые уже Владимир Зеленский закрыл на основании этого постановления", – добавил экс-премьер.