В Египте рассказали, введут ли COVID-паспорта для туристов

Египет – один из лидеров по путешествиям среди украинских туристов. Введет ли страна "паспорта вакцинации"? На этот вопрос ответил глава Управления по продвижению туризма Египта Ахмед Юсеф, сообщает РБК-Украина.

Он сообщил, что такое решение будет зависеть от общей мировой политики признания таких документов, а пока что четкого понимания насчет утверждения единого формата таких документов в туристическом сообществе нет.

"Я недавно вернулся из Испании, где проходила важная выставка по туризму. Там, конечно, обсуждался и этот вопрос. Но сегодня необходимо достичь консенсуса в том, как именно будут использоваться такие документы. Но могу сказать точно: какие бы ни были приняты механизмы для туризма и перемещения между странами в будущем, Египет не будет стоять в стороне. Мы не будем вводить какие-то свои отдельные правила. Мы примем общий стандарт таких документов и в нашей стране", — пояснил Юсеф.

Правила въезда в Египет сегодня

Перед пересечением границы надо предварительно сдать ПЦР-тест на COVID не позднее чем за 72 часа до прибытия. По прибытии в Египет нужно показать справку о тесте. В документе должны быть подпись врача, дата проведения тестирования, печать клиники или QR-код (который ведет на результат теста на сайте лаборатории).

Также в мае этого года в Египте возобновили действие визового сбора для туристов из большинства стран: теперь для въезда нужно заплатить 25 долларов – онлайн или по прилете в аэропорту.

К началу июня 2021 года в Египте были вакцинированы все сотрудники туристической сферы. С другой стороны, всего в стране прошли вакцинацию около 0,3% населения.