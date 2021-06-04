Трамп намерен доказать, что у него украли победу на выборах
45-й президент США Дональд Трамп не хочет отступать и собирается доказать, что у него украли победу на выборах президента в 2020 году. Он не хочет слушать союзников, которые уговаривают его двигаться дальше, сообщает Буквы.
Журналисты ссылаются на союзников и советников Трампа. Те утверждают, что он уверен в существовании
"теории заговора" против него, как президента США, и собирается доказать, что во время выборов в ноябре было много случаев мошенничества и у него
"украли выборы".
Люди из окружения Трампа уговаривают его отказаться от идеи доказать свою победу и сосредоточиться на нынешних политических процессах.
Но один из советников Трампа сказал, что Трамп слушает только
"психов, которые сидят в бочке".
Такая одержимость Трампа резко разделила членов Республиканской партии. Они разделились на тех, кто не верит в существование
"большой лжи" против Трампа и тех, кто защищает
"победу" Трампа.
Даже после того, как Трамп оставил Овальный кабинет, он остается наиболее влиятельной фигурой в Республиканской партии и имеет сильную поддержку среди ее членов. Его лидерство и влияние сохраняются несмотря на то, что его заблокировали в социальных сетях и он редко появляется на публике. Планируется, что его
"масштабное возвращение" состоится на этих выходных в Северной Каролине, где запланирован съезд Республиканской партии.