Трамп намерен доказать, что у него украли победу на выборах

45-й президент США Дональд Трамп не хочет отступать и собирается доказать, что у него украли победу на выборах президента в 2020 году. Он не хочет слушать союзников, которые уговаривают его двигаться дальше, сообщает Буквы.

Журналисты ссылаются на союзников и советников Трампа. Те утверждают, что он уверен в существовании "теории заговора" против него, как президента США, и собирается доказать, что во время выборов в ноябре было много случаев мошенничества и у него "украли выборы".

Люди из окружения Трампа уговаривают его отказаться от идеи доказать свою победу и сосредоточиться на нынешних политических процессах.

Но один из советников Трампа сказал, что Трамп слушает только "психов, которые сидят в бочке".

Такая одержимость Трампа резко разделила членов Республиканской партии. Они разделились на тех, кто не верит в существование "большой лжи" против Трампа и тех, кто защищает "победу" Трампа.