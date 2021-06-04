На оружейном заводе в Сербии произошел пожар и звучали взрывы

4 июня около 01:30 утра по местному времени на фабрике "Слобода" сербского оборонно-промышленного комплекса начался пожар, после чего там взорвались склады с боеприпасами, ссылаясь на местные СМИ, сообщает Лига.net.

Инцидент произошел на окраине города Чачак в центральной части страны. В момент начала пожара на фабрике находились 60 рабочих: все живы, так как спрятались в бетонном бомбоубежище.

Были эвакуированы местные жители в прилегающих районах.

Примерно в 03:20 и 03:22 мощные взрывы сотрясли округу: вероятно, одновременно взорвались много снарядов либо запасы взрывчатых веществ. Осколки разлетались по городу, который также затянуло "невыносимой вонью" .

Разрывы продолжались всю ночь и затихли под утро.

АО "Фабрика "Слобода Чачак" – сербская компания по производству боеприпасов и оружия, основана в 1948 году. Когда-то одно из крупнейших предприятий страны, где работало около 7000 человек.