Цены на газ в июне пересчитали: полный список тарифов

Украинцам в июне установили новые месячные тарифы. Стоимость кубометра, зависимо от поставщика, колеблется в пределах 7,8-13,5 грн. При этом, у большинства компаний годовой тариф менее выгодный, чем месячный, сообщает Обозреватель.

Годовые предложения в июне, как и в мае, будут колебаться от 7,80 и до 13,50 грн за кубометр. Самые низкие цены предложили "Агросинтез Трейдинг" с ценой 7,80 грн за кубометр, ЭводаТрейд КП Луцкводоканал с ценой 7,88 грн за кубометр, Черкассыгаз Сбыт и Уманьгаз Сбыт с ценой 7,89 грн за кубометр, а также ГК Нафтогаз Украины с ценой 7, 96 грн за кубометр.

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В целом большинство компаний установила цены до 9 грн за кубометр. А самый распространенный летний ценник на газ в июне – 7,98-7,99 грн за кубометр. Еще более 20 поставщиков продавать клиентам с годовым тарифным планам кубометр топлива по цене от 9,20 грн и до 13,50 грн.

Между тем месячные цены, которые компании предлагают на июнь, колеблются от 7,80 и до 12 грн за кубометр.