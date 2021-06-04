В Украине впервые отмечают День памяти детей, погибших из-за агрессии РФ

В Украине сегодня впервые отмечают День памяти детей, погибших в результате агрессии Российской Федерации против Украины. Он будет отмечаться ежегодно 4 июня, сообщает РБК-Украина.

Верховная рада одобрила соответствующий проект постановления №5343 1 июня этого года. Кабинету министров поручили в двухнедельный срок со дня принятия документа разработать и утвердить план мероприятий по чествованию на государственном уровне памяти погибших детей.

В Минобороны сообщили, что с начала агрессии Российской Федерации на востоке Украины погибли более 240 детей. 56 пропали без вести.