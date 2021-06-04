Хоккей: канадцы сенсационно отправили россиян домой

Сборная Канады, которая с трудом вышла в плей-офф чемпионата мира по хоккею в Риге, в 1/4 финала обыграла команду Олимпийского комитета России, сообщает УНИАН.

Канадцы на этом турнире выступают без своих звездных игроков. Однако и резервный состав "кленовых листьев" взял верх над россиянами, которые считались фаворитом дуэли.

Основное время матча завершилось вничью - 1:1. А в овертайме "три на три" Канада реализовала свой момент и пробилась в полуфинал.

Отметим, что на чемпионатах мира российские хоккеисты в предыдущий раз побеждали канадцев еще в 2011 году, после чего проиграли в четырех матчах подряд.

ОКР - Канада 1:2 ОТ

Шайбы: 34:32 Тимкин (Орлов, Каменев) - 1:0, 45:03 Энрике (Браун, Комтуа) - 1:1, 02:12 ОТ Мангипэйн (Стетчер) - 1:2

Видеообзор матча опубликовал YouTube-канале IIHF Worlds 2021.

В полуфинале сборная Канады сыграет против США. За вторую путевку в финал поборются Финляндия и Германия.

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