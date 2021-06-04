Самый большой седан Kia рассекречен в деталях

Флагманский седан K900 доработали внешне и пересмотрели моторную гамму, сообщает Автоцентр.

Южнокорейская марка представила обновленный седан Kia K900, который также известен как Киа К9. Актуальное поколение модели поступило в продажу в 2018 году. Изменения коснулись как внешности, так и моторной гаммы. Теперь флагман Kia выглядит более завершенным.

У него другая, более крупная решетка радиатора, новые логотипы и обновленная светотехника. Задние фонари лишились двойных секций и теперь соединены тонкой полосой с хромированной вставкой. Из-за этого место для номерного знака пришлось перенести с крышки багажника на бампер.

Изменения в салоне Kia K9 менее значительны. Пожалуй, главное из них – центральный экран системы мультимедиа, который заметно подрос в размерах и теперь составляет 14,5 дюймов – как в среднестатистическом ноутбуке! Все необходимые обновления отныне «прилетают» по воздуху, а управлять информационно-развлекательной системой можно со смартфона. Кроме того, производитель добавил возможность распознавания водителя по отпечатку пальца. Это означает, что мультимедиа теперь может запоминать настройки кресла, зеркал и многого другого.

Уже «в базе» седан оснащен автопилотом второго уровня, который представляет собой адаптивный круиз-контроль с функцией удержания в полосе движения и распознавания дорожных знаков.

В процессе обновления Киа К900 изменилась и моторная гамма. В ней остались прежние 3,8-литровый 315-сильный атмосферный двигатель и 3,3-литровый турбированный мотор отдачей 370 л.с. Оба они работают в связке с автоматической коробкой передач. Привод – задний или полный. Отныне самого мощного 5,0-литрового V8, выдающего 425 сил, в линейке нет.

Седан уже можно приобрести на родном рынке марки. Флагманский K900 оценили в 51 480 – 57 220 долларов в зависимости от комплектации и моторов.