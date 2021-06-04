На Закарпатье Тищенко уже готовит своего человека на должность главы таможни

Журналист Евгений Плинский заявил об очень тревожных новостях из Закарпатья, в частности о политическом лоббизме "Слуг народа".

Об этом журналист написал на своей Facebook-странице.

Согласно сведениям журналиста, нардеп от партии "СН" "Коля Тищенко, который кум Ермака и глава Закарпатской ячейки "Слуг", не дожидаясь окончания конкурса, уже назначил своего начальника таможни - им должен стать Александр Костина".

Как сообщается, Костина уже открыто хвастался тем, что за ним стоит ОП.

Плинский подчеркнул, что "Тищенко даже не хочет слышать о том, что могут назначить другого".

Он добавил, что его источники в конкурсной комиссии сообщили, что "Николай Тищенко лично требовал вывести Костина в финальную тройку" . Кроме того, это было сделано вопреки его слабому собеседованию.

Отметим, что всего на должность главы таможни было 32 кандидата.

Евгений Плинский подчеркнул, что "последние две недели кандидат от Тищенко открыто формирует команду из числа людей Пересоляка, обещая всем быстрый запуск итальянских бусов и промышленных партий сигарет в прежних объемах".

Журналист обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой выполнить свои обещания, а также "успокоить Николая Тищенко".