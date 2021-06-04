Дефицит сахара перекрыли импортными поставками: цены идут вниз

В прошлом году в Украине значительно уменьшились посевные площади и урожайность сахарной свеклы. Это привело к резкому увеличению цен на сахар в первой половине 2021 года, сообщает UBR.

Компенсировать дефицит Министерство экономики решило через завоз импортного сахара-сырца.

По словам Романа Сластены, гендиректора Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), еще в 2019 году стала заметной тенденция по уменьшению производства сахара у нас в стране, хотя внутренние потребности компенсировались в полной мере.

Проблемы начались в 2020-м, когда вместо необходимых 1,2-1,5 млн тонн, было произведено только 1 млн тонн сахар. Вместе с этим произошел резкий скачок цен на международном рынке.

Это привело к тому, что уже в марте-апреле этого года было зафиксировано первое значительное повышение стоимости этого сладкого продукта в Украине.

Последующей причиной подорожания стала задержка в получении лицензии на беспошлинный ввоз около 40 тонн сахара-сырца (полуфабриката) из ЕС, и трудности с поиском локальных заводов для его переработки.

Сейчас у нас в стране осталось порядка 30 действующих заводов, часть из которых с начала 2021-го остановили свою деятельность из-за отсутствия сырья.

В итоге сырец был доставлен в Украину только к апрелю и взят на переработку в середине мая. С учетом этого, в реализацию на торговых точках пошли остатки запасов сахара. Это и привело к рекордному ценнику на продукт в прошлом месяце.

"Если на 1 мая его цена в рознице составляла 25,05 грн, то с постепенным выводом на рынок переработанных партий сырья, с 1 июня она опустилась до 24,9 грн – уже на 15 коп. ниже. Были решены проблемы с дальнейшим импортом сырца из ЕС, поэтому очередные поставки должны перекрыть возникший дефицит в 150 тыс. тонн. В результате ждем снижения цен в июне-июле на 1-2 грн" , – говорит Сластена.

Решающим фактором в удешевлении сахара станут и погодные условия, которые напрямую влияют на урожай свеклы.

Если в сезон сахароварения будут собраны минимальные для Украины 1,2 тонны овоща, уже в октябре цена сахара составит 20 грн/кг. Более точно можно будет спрогнозировать в конце лета.

Аграрии также ожидают, что свеклы в этом году будет достаточно. А компенсировать недостачу прошлогоднего урожая планируют за счет увеличения на 10% посевных площадей.

Вполне реальной выглядит перспектива того, что Украина сможет обеспечить сахаром не только себя, но и вернуться на экспортные рынки.