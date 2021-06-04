Дания запретила строительство "конкурента" Nord Stream 2

Дания отозвала 31 мая экологическое разрешение на строительство газопровода "Балтийская труба", который считают возможным конкурентом российского "Северного потока-2". Согласно первоначальному графику, газопровод должен быть готов в октябре 2022 года, сообщает Обозреватель.

Так, 12 июля 2019-го Датское агентство по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство берегового участка "Балтийской трубы" через Данию.

Однако Апелляционный совет по окружающей среде и продовольствию отклонил разрешение 31 мая 2021 года. Работа будет приостановлена.

Датский оператор системы передачи и датский инвестор проекта объясняют, что "Датское агентство" по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение до того, как предоставило достаточное объяснение того, как различные виды мелких животных (полевые мыши, летучие мыши) и места их обитания будут защищены во время работ. Протяженность берегового газопровода в Дании составляет около 210 км.

"Сожалею об этом решении. Когда в 2019 году мы получили экологическое разрешение от властей в отношении Балтийской трубы, было подтверждено, что необходимо провести дальнейшую работу по ряду мер, обеспечивающих хорошие условия жизни для мелких видов животных, которые обитают в некоторых местах вдоль побережья Балтийский трубопроводный маршрут.

С тех пор мы продолжаем работать над рядом мер по защите этих животных. Однако апелляционная комиссия утверждает, что все меры должны быть полностью определены до выдачи экологического разрешения, – сказала заместитель директора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг.

"Балтийская труба" – газопровод между Польшей и Данией. По завершении строительства данного объекта планировалось подключение к норвежской газотранспортной сети и транспортировка природного газа из Норвегии в Польшу, через Данию. Ранее власти Польши заявляли о планах заменить российский газ импортом из Норвегии и США.