За сутки в Украине сделали более 50 тыс. прививок
В Украине за минувшие сутки провели 50 840 вакцинаций против COVID-19. Это на 16 тысяч превышает вчерашний показатель, ссылаясь на данные Минздрава, сообщает Корреспондент.
Первую дозу получили 46 868 человек, еще 3 972 были привиты повторно. Накануне в стране работали 395 мобильных бригад и 436 пунктов вакцинации.
Как сообщает СНБО, большинство прививок – 32 489 – сделали препаратом Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Еще свыше 17 тысяч прививок сделали китайской вакциной CoronaVac. Вакциной от AstraZeneca привили менее 800 человек.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев – 6 101;
- Винницкая область – 3 348;
- Волынская область – 962;
- Днепропетровская область – 4 109;
- Донецкая область – 575;
- Житомирская область – 1 269;
- Закарпатская область – 404;
- Запорожская область – 1 955;
- Ивано-Франковская область – 341;
- Киевская область – 4 226;
- Кировоградская область – 137;
- Луганская область – 368;
- Львовская область – 830;
- Николаевская область – 1 864;
- Одесская область – 1 012;
- Полтавская область – 5 565;
- Ровенская область – 1 204;
- Сумская область – 1 707;
- Тернопольская область – 271;
- Харьковская область – 4 603;
- Херсонская область – 1 573;
- Хмельницкая область – 1 751;
- Черкасская область – 264;
- Черновицкая область – 617;
- Черниговская область – 1 812.
Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1 123 663 человека. При этом две дозы получили – 142 062. Всего сделали 1 265 723 прививки.
По состоянию на 4 июня в лист ожидания вакцинации записались 630 381 человек.