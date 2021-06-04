За сутки в Украине сделали более 50 тыс. прививок

В Украине за минувшие сутки провели 50 840 вакцинаций против COVID-19. Это на 16 тысяч превышает вчерашний показатель, ссылаясь на данные Минздрава, сообщает Корреспондент.

Первую дозу получили 46 868 человек, еще 3 972 были привиты повторно. Накануне в стране работали 395 мобильных бригад и 436 пунктов вакцинации.

Как сообщает СНБО, большинство прививок – 32 489 – сделали препаратом Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Еще свыше 17 тысяч прививок сделали китайской вакциной CoronaVac. Вакциной от AstraZeneca привили менее 800 человек.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев – 6 101;

Винницкая область – 3 348;

Волынская область – 962;

Днепропетровская область – 4 109;

Донецкая область – 575;

Житомирская область – 1 269;

Закарпатская область – 404;

Запорожская область – 1 955;

Ивано-Франковская область – 341;

Киевская область – 4 226;

Кировоградская область – 137;

Луганская область – 368;

Львовская область – 830;

Николаевская область – 1 864;

Одесская область – 1 012;

Полтавская область – 5 565;

Ровенская область – 1 204;

Сумская область – 1 707;

Тернопольская область – 271;

Харьковская область – 4 603;

Херсонская область – 1 573;

Хмельницкая область – 1 751;

Черкасская область – 264;

Черновицкая область – 617;

Черниговская область – 1 812.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1 123 663 человека. При этом две дозы получили – 142 062. Всего сделали 1 265 723 прививки.

По состоянию на 4 июня в лист ожидания вакцинации записались 630 381 человек.