За сутки в Украине сделали более 50 тыс. прививок

За сутки в Украине сделали более 50 тыс. прививок

В Украине за минувшие сутки провели 50 840 вакцинаций против COVID-19. Это на 16 тысяч превышает вчерашний показатель, ссылаясь на данные Минздрава, сообщает Корреспондент.

Первую дозу получили 46 868 человек, еще 3 972 были привиты повторно. Накануне в стране работали 395 мобильных бригад и 436 пунктов вакцинации.

Как сообщает СНБО, большинство прививок – 32 489 – сделали препаратом Comirnaty производства Pfizer/BioNTech. Еще свыше 17 тысяч прививок сделали китайской вакциной CoronaVac. Вакциной от AstraZeneca привили менее 800 человек.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

  • Киев – 6 101;
  • Винницкая область – 3 348;
  • Волынская область – 962;
  • Днепропетровская область – 4 109;
  • Донецкая область – 575;
  • Житомирская область – 1 269;
  • Закарпатская область – 404;
  • Запорожская область – 1 955;
  • Ивано-Франковская область – 341;
  • Киевская область – 4 226;
  • Кировоградская область – 137;
  • Луганская область – 368;
  • Львовская область – 830;
  • Николаевская область – 1 864;
  • Одесская область – 1 012;
  • Полтавская область – 5 565;
  • Ровенская область – 1 204;
  • Сумская область – 1 707;
  • Тернопольская область – 271;
  • Харьковская область – 4 603;
  • Херсонская область – 1 573;
  • Хмельницкая область – 1 751;
  • Черкасская область – 264;
  • Черновицкая область – 617;
  • Черниговская область – 1 812.

Всего от начала прививочной кампании в Украине вакцину получили 1 123 663 человека. При этом две дозы получили – 142 062. Всего сделали 1 265 723 прививки.

По состоянию на 4 июня в лист ожидания вакцинации записались 630 381 человек.

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