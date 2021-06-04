В немецком Ганновере обезвредили 2 авиабомбы времен Второй мировой

На северо-востоке Ганновера (Германия) вечером в четверг, 3 июня, успешно завершилась операция по обезвреживанию двух авиационных бомб времен Второй мировой войны, сообщает DW.

В целях безопасности около 15 тысяч жителей окрестных домов на время требуемых мероприятий были эвакуированы. Их разместили у родственников и друзей, для чего были временно сняты ограничения на число социальных контактов во время пандемии COVID-19. Кроме того, были подготовлены помещения временного пребывания в школьных спортзалах.

Первая авиабомба весом около тонны была обнаружена 2 июня. На следующий день специалисты во время исследования местности нашли второй снаряд аналогичной массы.

В Германии в последнее время часто находят крупные бомбы времен войны, во время обезвреживания которых проводятся массовые эвакуации. В январе 2020 года из-за подобной операции в Кельне был эвакуирован трансляционный центр телекомпании RTL. В сентябре того же года две авиабомбы были успешно обезврежены в Мюнстере.