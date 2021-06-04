Футболисты сборной Украины о матче с Северной Ирландией

Футболисты сборной Украины подвели итоги контрольного матча с Северной Ирландией, в котором удалось одержать победу со счетом 1:0, сообщает УНИАН.

Слова игроков сборной приводит сайт телеканалов "Футбол 1/2/3".

Александр Караваев:

"Тренерский штаб попросил нас показать ту игру, которую давно наигрывали. Давно не выигрывали, хотели показать свое лицо, свою игру, свою мощь и вернуться на победный путь. Вроде и не проигрывали, но таких соперников должны обыгрывать. Хотели переломить этот момент, могли забивать больше.

Немного обидно, что забили один мяч. Ярмоленко мог забивать, Яремчук. Если было бы 3:0 в первом тайме, то игра пошла бы еще легче. Скользкий счет, опасный штрафной у наших ворот на 90 минуте... Не нужно до такого доводить. Будем анализировать, чтобы к официальным матчам подойти в полной готовности. Физически выглядим свежее, чем в матче с Бахрейном. Выходим на свою пиковую форму".

Руслан Малиновский:

"Шевченко просил играть в свой футбол, использовать пространство. Андрей Николаевич настраивал на товарищеский матч, но играли дома с болельщиками на трибунах. Нужно было порадовать болельщиков. После серии неудачных матчей важно было выиграть".

Роман Яремчук

"Могли забивать больше, но я всегда ищу позитив. Я думаю голы придут - стопроцентно. Мы отрабатываем свою игру, создали много шансов, поэтому первый тайм получился очень насыщенным на моменты. Все было хорошо.

Моя замена в перерыве была запланирована. Для меня главное было почувствовать ритм, потому что несколько дней назад я не знал, буду ли я играть. Слава богу, что я здоров. Были опасения, что могу пропустить Евро, но все обошлось".

Андрей Ярмоленко:

"Последние три-четыре недели я готовился к матчам сборной. Я знал, что в клубе у меня не будет достаточно времени, поэтому целенаправленно готовился в национальную сборную. Хотелось показать и тренеру, и болельщикам, что я нахожусь в достаточно неплохой форме. Не знаю, получилось или нет.

Игра оставляет желать лучшего. Особенно в решающей стадии. Но не все сразу. Достаточно долгий период я находился без игровой практики. Сложно сразу выходить, забивать и показывать яркую игру".

Сборная Украины: подготовка к Евро-2020