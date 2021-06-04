Нардеп от партии "СН" пришла в Раду с сумкой за 62 тысячи

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Элла Репина появилась в Верховной Раде с сумкой от французского дома моды Dior. Стоимость такой модели составляет $2,285 тыс. - 62 152 тыс. грн, сообщает Обозреватель.

Соответствующее видео на странице в Facebook опубликовал фотограф Александр Гончаров. Отметим, что Репина была одета в трендовый костюм лета 2021 в тонкую полоску кофейного цвета. Свой образ она дополнила белой рубашкой и босоножками на каблуке.

"Элла Репина и ее Dior" , – говорится в публикации.

Элла Репина пришла в Верховную Раду с сумкой от Dior. Источник: скриншот

Элла Репина пришла в Верховную Раду с сумкой за 62 тыс. гривен. Источник: скриншот

Элла Репина в трендовом костюме в тонкую полоску. Источник: скриншот

Сумка Dior, стоимость – 62 тыс. гривен. Источник: скриншот

Элла Репина – украинский экономист, ученый. Народный депутат Украины IX созыва. Училась в Донецком государственном университете (специальность "Финансы и кредит"). Кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга и коммерческого дела Донецкого государственного университета экономики и торговли.