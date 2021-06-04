Медики назвали ранние признаки рассеянного склероза

Медики назвали ранние признаки рассеянного склероза

Усталость, проблемы со зрением и не только - врач Екатерина Марченко на своей странице в социальной сети и  ﻿специалисты Киевского центра общественного здоровья назвали общие ранние признаки рассеянного склероза (РС, сообщает Clutch.

К признакам относятся:

  • Проблемы со зрением - один из самых распространенных симптомов РС, который включает двоение в глазах, затуманивание или потерю зрения. Возможны болевые ощущения при движениях глазными яблоками. Процесс дегенерации зрения является медленным, поэтому изменения могут долго остаться незамеченными.
  • Прогрессирующие нарушения чувствительности и/или слабость конечностей, покалывание и онемение лица, рук, ног и пальцев.
  • Проблемы с поддержанием равновесия, неустойчивость и неуклюжесть, головокружение (особенно при попытке подняться).
  • Хроническая боль и непроизвольный спазм мышц. Характерны патологические ощущения в области спины, распространяющиеся сверху донизу, иногда с переходом на конечности.
  • Усталость и слабость. Обычно усталость появляется внезапно и может продолжаться в течение нескольких недель.
  • Дисфункция мочевого пузыря и кишечника встречается у около 80% людей с РС. К таким симптомам относятся частое мочеиспускание, сильные позывы к мочеиспусканию или невозможность задержки мочи.
  • Сексуальная дисфункция. Немотивированное сексуальное возбуждение может быть проблемой для людей с РС, поскольку оно начинается в центральной нервной системе - там, где локализуется очаг воспаления.
  • Нарушение когнитивных функций возникают у около половины людей с РС - проблемы с памятью и речью, снижение внимания и невозможность сконцентрироваться.
  • Изменения эмоционального состояния - депрессия, раздражительность, перепады настроения (часто сопровождаются приступами безудержного плача или смеха).

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