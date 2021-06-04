Медики назвали ранние признаки рассеянного склероза

Усталость, проблемы со зрением и не только - врач Екатерина Марченко на своей странице в социальной сети и ﻿специалисты Киевского центра общественного здоровья назвали общие ранние признаки рассеянного склероза (РС, сообщает Clutch.

К признакам относятся:

Проблемы со зрением - один из самых распространенных симптомов РС, который включает двоение в глазах, затуманивание или потерю зрения. Возможны болевые ощущения при движениях глазными яблоками. Процесс дегенерации зрения является медленным, поэтому изменения могут долго остаться незамеченными.

Прогрессирующие нарушения чувствительности и/или слабость конечностей, покалывание и онемение лица, рук, ног и пальцев.

Проблемы с поддержанием равновесия, неустойчивость и неуклюжесть, головокружение (особенно при попытке подняться).

Хроническая боль и непроизвольный спазм мышц. Характерны патологические ощущения в области спины, распространяющиеся сверху донизу, иногда с переходом на конечности.

Усталость и слабость. Обычно усталость появляется внезапно и может продолжаться в течение нескольких недель.