Китайцы показали дешевую альтернативу Suzuki Jimny

Стоимость электрической новинки стартует от $7800, сообщает Автоцентр.

Китайская компания Hengrun, которая была основана в 2014 году и изначально специализировалась на производстве комплектующих к автомобилям, представила свой первый внедорожник под названием HRS1.

Новинка выполнена в стилистике японского рамного внедорожника Suzuki Jimny. Ключевое отличие заключается в том, что в движение Hengrun HRS1 приводит не ДВС, а электромотор. В длину китайский внедорожник достигает 3560 мм, в ширину – 1610 мм, в высоту – 1705 мм, колесная база составляет 2250 мм.

Кузов Hengrun HRS1 выполнен из стали. Также хорошим дополнением является высокий дорожный просвет и короткие свесы, что говорит о потенциальной проходимости машины. В движение новинку приводит электромотор, установленный на задней оси, который выдает 44 л.с. Запас хода в 305 км обеспечивает батарея на 28,2 кВтч. Скорее всего, в действительности машина не сумеет преодолеть более 150 км. Внедорожник уже поступил в продажу на домашнем рынке.

Цена Hengrun HRS1 стартует с 7800 долларов. Для сравнения, Suzuki Jimny стоит от $22 500. Правда, цена украинская.