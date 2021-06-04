Украинскому рынку автобусов угрожает монополизация

Украинскому рынку автобусов угрожает монополизация

Так считает Вадим Шкарупин - директор Торгового дома “Эталон Авто”. И для подобного утверждения у него есть немало фактов с разных тендеров. И на закупку школьных, и на приобретение городских автобусов. Есть у Корпорации “Эталон” и предложения, как сделать систему Prozorro действительно прозрачной, а тендеры - выгодными и объективными, сообщает Autoconsulting.

В апреле мы уже рассказывали о странных вещах, происходящих на автобусных тендерах и непонятных, необоснованных требованиях, которые выдвигаются некоторыми заказчиками.

Отечественному рынку автобусов угрожает монополизация. Как чиновники научились манипулировать Prozorro - Prozzoro

Черниговский автобусный завод, входящий в состав Корпорации “Эталон”, изложил свои наблюдения и пожелания и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю во время его визита на предприятие. А Антимонопольный комитет Украины провел анализ рынка школьных автобусов и дал свои рекомендации Министерству просвещения и науки. Казалось бы, ситуация с прозрачностью и объективностью тендеров должна улучшиться.

Как все произошло на самом деле, представители “Эталона” рассказали журналистам 3 июня на пресс-конференции в УНИАН. Основным вопросом были тендеры на закупку школьных автобусов. Но речь шла не только об этом.

Отечественному рынку автобусов угрожает монополизация. Как чиновники научились манипулировать Prozorro - Prozzoro

Как сообщил генеральный директор Черниговского автозавода (ЧАЗ) Андрей Савченко, сегодня на тендерах по закупке школьных автобусов, которые проводят областные и районные департаменты образования, у заказчиков появились непонятные и необъяснимые требования. Речь идет о колесной базе школьных автобусов. На тендерах в Полтаве и других областях заказчики “вдруг” начали прописывать в условиях, что колесная база должна быть “не менее 4300 мм”. Такое требование автоматически исключает из участия в тендере не только школьные автобусы Корпорации “Эталон”, но и, например, автобусы Корпорации “Богдан”. Хотя, в тех же международных тендерах, по подобным параметрам разрешаются допуски в 5-10%.

Отечественному рынку автобусов угрожает монополизация. Как чиновники научились манипулировать Prozorro - Prozzoro

Андрей Савченко считает такие требование не только необоснованным, но и дискриминационным. Чтобы доказать это, в Корпорации “Эталон”, в состав которой входит ЧАЗ, провели 2 автотехнические экспертизы. Их результаты свидетельствуют, что ни длина, ни высота, ни колесная база (в пределах ГОСТА) в пределах незначительной разницы не влияют на эксплуатационные характеристики школьных автобусов.

Такой анализ был сделан и одним авторитетным профессором и доктором технических наук и специалистом в области автомобилестроения. В его заключении написано, что колесная база в 4200 мм или 4300 мм говорит о том, что транспортные средства принадлежат к одному массо-габаритному классу. И эти размеры практически идентичны, по влиянию на устойчивость и управляемость.

Кроме того, никто из заказчиков, прописавших в своих тендерах колесную базу в 4300 мм, не смог объяснить, чем она лучше базы в 4200 мм. И какую важную для них роль играют 100 мм при 8-метровой длине автобуса.

Отечественному рынку автобусов угрожает монополизация. Как чиновники научились манипулировать Prozorro - Prozzoro

Но самое главное даже не это. Как сообщил директор Торгового дома “Эталон Авто” Вадим Шкарупин, существует единственный документ, который устанавливает требования к школьным автобусам. Это - национальный стандарт Украины ГОСТ 7013 от 2009 г. В соответствии с ним, школьные автобусы Черниговского автозавода, входящего в состав Корпорации “Эталон”, прошли сертификацию и получили сертификаты соответствия. В том числе и международные. То есть - подтверждение того, что их школьные автобусы полностью соответствуют всем техническим требованиям и стандартам нашей страны. И значит - имеют право участвовать в тендерах наравне с другими компаниями. А требование к размеру колесной базы является надуманным, искусственно созданным и дискриминационным по отношению к автобусам ЧАЗ.

Отечественному рынку автобусов угрожает монополизация. Как чиновники научились манипулировать Prozorro - Prozzoro

Собственно, такое решение и вынес суд, куда обратилась Корпорация “Эталон”. Но решение это было принято тогда, когда тендер в Полтаве уже окончился. И восстановить нарушенное право автобусов ЧАЗ участвовать в тендере не удалось.

Отечественному рынку автобусов угрожает монополизация. Как чиновники научились манипулировать Prozorro - Prozzoro

На основании проведенных экспертиз и решения суда, Антимонопольный комитет издал специальное разъяснение с рекомендациями по тендерам. Но на местах к этим рекомендациям АМКУ пока не прислушались. Поэтому «Черниговский автозавод» и решил обнародовать эту информацию на пресс-конференции.

К сожалению, подобные требования к колесной базе сегодня выдвигаются не только в Полтавской , но и в других областях. В частности, были названы Николаевская, Херсонская, Сумская, Луганская, Киевская областные администрации. И эти требования, по сути и по “случайному совпадению”, оставляют среди участников тендера только одного производителя. Самый свежий пример - внесение требования о колесной базе в 4300 мм Жашковской районной администрацией.

Отечественному рынку автобусов угрожает монополизация. Как чиновники научились манипулировать Prozorro - Prozzoro

Вадим Шкарупин предлагает простое и разумное решение возникшей проблемы. Надо просто следовать ГОСТу и на его основе выработать единые условия для участия в тендерах. А статья 18 Закона Украины о публичных закупках, в соответствии с которой заказчик может выдвигать собственные требования к автобусам, должна четко прописывать, какие это требования. Заказчик имеет право определять мощность двигателя автобуса, количество мест в нем, тормозную систему, конструкцию подвески и максимальную стоимость. То есть - те характеристики, которые действительно влияют на эксплуатационные характеристики автобусов в каждом конкретном регионе. Что касается других, специальных требований, не прописанных в ГОСТе, то заказчик должен объяснить причину их появления, обосновать и аргументировать их необходимость. Иначе есть вероятность, что он злоупотребляет своим правом, а эти “специальные” условия создаются под какую-то конкретную компанию, участвующую в тендере.

Отечественному рынку автобусов угрожает монополизация. Как чиновники научились манипулировать Prozorro - Prozzoro

При существующем положении дел отечественному автобусному рынку грозит монополизация. А монополизация, как известно, снижает качество товаров и повышает их цену. На эти проблемы Корпорация “Эталон” обращала внимание Антимонопольного комитета и госорганов еще в 2019 году. Дилерами Корпорации “Эталон” за это время было подано более 130 жалоб. Но в регионах ситуация не изменилась.

Отечественному рынку автобусов угрожает монополизация. Как чиновники научились манипулировать Prozorro - Prozzoro

Вадим Шкарупин очень приблизительно подсчитал, что при выполнении требования к школьным автобусам иметь колесную базу не менее 4300 мм, госбюджет мог бы сэкономить в государственном масштабе около 5 млн. грн. А если рассматривать и вариант в 4200 мм, - то экономия могла бы составить 100 млн. грн. Получается по 1 млн. грн. за 1 миллиметр.

Отечественному рынку автобусов угрожает монополизация. Как чиновники научились манипулировать Prozorro - Prozzoro

Чтобы привлечь внимание к возникшей проблеме, коллектив Черниговского автозавода обратился с открытым письмом к Премьер-министру Украины и Антимонопольному комитету. Оно было зачитано на пресс-конференции.

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