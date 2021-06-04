Украинскому рынку автобусов угрожает монополизация

Так считает Вадим Шкарупин - директор Торгового дома “Эталон Авто”. И для подобного утверждения у него есть немало фактов с разных тендеров. И на закупку школьных, и на приобретение городских автобусов. Есть у Корпорации “Эталон” и предложения, как сделать систему Prozorro действительно прозрачной, а тендеры - выгодными и объективными, сообщает Autoconsulting.

В апреле мы уже рассказывали о странных вещах, происходящих на автобусных тендерах и непонятных, необоснованных требованиях, которые выдвигаются некоторыми заказчиками.

Черниговский автобусный завод, входящий в состав Корпорации “Эталон”, изложил свои наблюдения и пожелания и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю во время его визита на предприятие. А Антимонопольный комитет Украины провел анализ рынка школьных автобусов и дал свои рекомендации Министерству просвещения и науки. Казалось бы, ситуация с прозрачностью и объективностью тендеров должна улучшиться.

Как все произошло на самом деле, представители “Эталона” рассказали журналистам 3 июня на пресс-конференции в УНИАН. Основным вопросом были тендеры на закупку школьных автобусов. Но речь шла не только об этом.

Как сообщил генеральный директор Черниговского автозавода (ЧАЗ) Андрей Савченко, сегодня на тендерах по закупке школьных автобусов, которые проводят областные и районные департаменты образования, у заказчиков появились непонятные и необъяснимые требования. Речь идет о колесной базе школьных автобусов. На тендерах в Полтаве и других областях заказчики “вдруг” начали прописывать в условиях, что колесная база должна быть “не менее 4300 мм”. Такое требование автоматически исключает из участия в тендере не только школьные автобусы Корпорации “Эталон”, но и, например, автобусы Корпорации “Богдан”. Хотя, в тех же международных тендерах, по подобным параметрам разрешаются допуски в 5-10%.

Андрей Савченко считает такие требование не только необоснованным, но и дискриминационным. Чтобы доказать это, в Корпорации “Эталон”, в состав которой входит ЧАЗ, провели 2 автотехнические экспертизы. Их результаты свидетельствуют, что ни длина, ни высота, ни колесная база (в пределах ГОСТА) в пределах незначительной разницы не влияют на эксплуатационные характеристики школьных автобусов.

Такой анализ был сделан и одним авторитетным профессором и доктором технических наук и специалистом в области автомобилестроения. В его заключении написано, что колесная база в 4200 мм или 4300 мм говорит о том, что транспортные средства принадлежат к одному массо-габаритному классу. И эти размеры практически идентичны, по влиянию на устойчивость и управляемость.

Кроме того, никто из заказчиков, прописавших в своих тендерах колесную базу в 4300 мм, не смог объяснить, чем она лучше базы в 4200 мм. И какую важную для них роль играют 100 мм при 8-метровой длине автобуса.

Но самое главное даже не это. Как сообщил директор Торгового дома “Эталон Авто” Вадим Шкарупин, существует единственный документ, который устанавливает требования к школьным автобусам. Это - национальный стандарт Украины ГОСТ 7013 от 2009 г. В соответствии с ним, школьные автобусы Черниговского автозавода, входящего в состав Корпорации “Эталон”, прошли сертификацию и получили сертификаты соответствия. В том числе и международные. То есть - подтверждение того, что их школьные автобусы полностью соответствуют всем техническим требованиям и стандартам нашей страны. И значит - имеют право участвовать в тендерах наравне с другими компаниями. А требование к размеру колесной базы является надуманным, искусственно созданным и дискриминационным по отношению к автобусам ЧАЗ.

Собственно, такое решение и вынес суд, куда обратилась Корпорация “Эталон”. Но решение это было принято тогда, когда тендер в Полтаве уже окончился. И восстановить нарушенное право автобусов ЧАЗ участвовать в тендере не удалось.

На основании проведенных экспертиз и решения суда, Антимонопольный комитет издал специальное разъяснение с рекомендациями по тендерам. Но на местах к этим рекомендациям АМКУ пока не прислушались. Поэтому «Черниговский автозавод» и решил обнародовать эту информацию на пресс-конференции.

К сожалению, подобные требования к колесной базе сегодня выдвигаются не только в Полтавской , но и в других областях. В частности, были названы Николаевская, Херсонская, Сумская, Луганская, Киевская областные администрации. И эти требования, по сути и по “случайному совпадению”, оставляют среди участников тендера только одного производителя. Самый свежий пример - внесение требования о колесной базе в 4300 мм Жашковской районной администрацией.

Вадим Шкарупин предлагает простое и разумное решение возникшей проблемы. Надо просто следовать ГОСТу и на его основе выработать единые условия для участия в тендерах. А статья 18 Закона Украины о публичных закупках, в соответствии с которой заказчик может выдвигать собственные требования к автобусам, должна четко прописывать, какие это требования. Заказчик имеет право определять мощность двигателя автобуса, количество мест в нем, тормозную систему, конструкцию подвески и максимальную стоимость. То есть - те характеристики, которые действительно влияют на эксплуатационные характеристики автобусов в каждом конкретном регионе. Что касается других, специальных требований, не прописанных в ГОСТе, то заказчик должен объяснить причину их появления, обосновать и аргументировать их необходимость. Иначе есть вероятность, что он злоупотребляет своим правом, а эти “специальные” условия создаются под какую-то конкретную компанию, участвующую в тендере.

При существующем положении дел отечественному автобусному рынку грозит монополизация. А монополизация, как известно, снижает качество товаров и повышает их цену. На эти проблемы Корпорация “Эталон” обращала внимание Антимонопольного комитета и госорганов еще в 2019 году. Дилерами Корпорации “Эталон” за это время было подано более 130 жалоб. Но в регионах ситуация не изменилась.

Вадим Шкарупин очень приблизительно подсчитал, что при выполнении требования к школьным автобусам иметь колесную базу не менее 4300 мм, госбюджет мог бы сэкономить в государственном масштабе около 5 млн. грн. А если рассматривать и вариант в 4200 мм, - то экономия могла бы составить 100 млн. грн. Получается по 1 млн. грн. за 1 миллиметр.

Чтобы привлечь внимание к возникшей проблеме, коллектив Черниговского автозавода обратился с открытым письмом к Премьер-министру Украины и Антимонопольному комитету. Оно было зачитано на пресс-конференции.