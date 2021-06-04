В США исследуют связь вакцины Pfizer и воспаления сердца у подростков

В США исследуют связь между прививкой вакциной от Pfizer и редким проявлением воспаления сердечной мышцы у мальчиков-подростков. Об этом сообщают международные СМИ.

В медицинском журнале Pediatrics был опубликован материал о семи мальчиках в возрасте от 14 до 19 лет, получивших вторую дозу вакцины Pfizer. В течение нескольких дней у них появилась боль в груди – врачи при осмотре диагностировали воспаление сердечной мышцы, то есть миокардит.

Известно, что случаи не были серьезными: молодые люди провели в больнице от 2 до 6 дней и были выписаны. Исследования показали, что только один из подростков ранее перенес COVID-19, а медицинский регулятор Штатов не смог однозначно подтвердить или опровергнуть связь между вакциной и данным симптомом.

Напомним, о редких случая миокардита после прививки впервые заговорили израильские медики﻿. В компании Pfizer заявили, что причинно-следственная связь воспаления и вакцины не установлена.