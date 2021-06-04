В Ассоциации назвали нерыночной цену газа для тепловиков

Предложенная НАК «Нафтогаз Украины» для производителей тепловой энергии и горячего водоснабжения цена природного газа в размере 7,42 грн за кубометр имеет социальный характер, сообщает УНИАН.

Об этом заявил заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Александр Пасечник в эфире ток-шоу Energy Freedom с Андреем Куликовым.

"Цена 7,42 грн за кубометр газа — это больше не о конкуренции и рынке, а больше о социальном проекте. И главный бенефициар такого проекта — население. В итоге для потребителя стоимость в платежке еще на какой-то период сохранится на текущем уровне. Однако, что будет с системой теплоснабжения скажем в трехлетней перспективе трудно спрогнозировать. Проблемы продолжают накапливаться как снежный ком и с каждым годом становится все сложнее" , — отметил Александр Пасечник.

Он напомнил, что конкурентный рынок газа для предприятий теплоснабжения не заработает без решения проблемы накопившейся у них задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины».

"Вопрос миллиардных долгов предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед «Нафтогазом» за природный газ не решается. Отпустить должника с миллиардным долгом к другому поставщику, не решив вопроса долговой истории, невозможно. Надеемся, что на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг будет одобрен соответствующий закон, который предусмотрит или реструктуризацию, или списание этих долгов (Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг 03.06.2021 г. принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять за основу законопроект №3508-д – прим.)" , — сказал Пасечник.

По его словам, проблемы предприятий теплоснабжения нужно решать, комплексно учитывая мнения всех игроков рынка.

"Нужно выслушать всех участников рынка - альтернативных поставщиков, поставщика действующего и потребителя, и это все должно модерировать государство. Оно должно предложить такие пути, которые бы удовлетворили всех участников рынка газа" , — резюмировал он.

Напомним, 20 мая Кабинет Министров Украины приостановил срок действия специальных обязательств по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенных на НАК "Нафтогаз Украины".