Фирма сына Януковича владеет частью бизнес-центра в Москве

Журналисты программы "Схемы" обнаружили компанию, связанную с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, являющегося собственником части элитного бизнес-центра Atlantic в Москве и земельного участка под ним, сообщает Радио Свобода.

Владелицей 14% доли земельного участка, на котором расположен Atlantic, и соответствующей доли самого бизнес-центра, согласно российскому реестру недвижимости, является компания "Прайд-М". Ее руководитель - Александр Ермольчук.

Как обнаружили "Схемы", человек с таким же именем и фамилией минимум в период 2012-2013 годов возглавлял два украинских акционерных общества - "Мако Холдинг" и "Маринсервис". Согласно украинскому реестру юридических лиц, бенефициаром этих предприятий в это же время был Александр Янукович.

Также журналисты обнаружили еще одну связь между сыном экс-президента Януковича и упомянутой московской недвижимостью. По адресу бизнес-центра Atlantic также прописана другая фирма, "Восточный альянс", которой владеет Эдуард Слинько. "Схемы" установили, что человек с таким именем и фамилией ранее занимала руководящую должность в украинской корпорации "МЕНЕДЖМЕНТ АССЕТС КОМПАНИ". Бенефициаром этой украинской корпорации за "Мако Холдинг" также был Александр Янукович.

Бизнес центр Atlantic построен в 2014 году и расположенный неподалеку от Киевского вокзала. От здания - в Кремль, говорится в расследовании, 15 минут автомобилем. Арендная ставка в год в этом бизнес-центре, по данным российских профильных сайтов по аренде недвижимости, составляет около 600 долларов за квадратный метр.

Также в этом бизнес-центре арендуют офис структуры российской компании "Роснефть". "Схемы" отправили запрос к Александру Януковичу с просьбой о комментарии, но ответа не получили.