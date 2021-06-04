Ляшко планирует вакцинировать весь личный состав ВСУ

В Украине достаточно вакцин против Covid-19 для того, чтобы вакцинировать всех украинских военнослужащих. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня вакцинация военнослужащих, в первую очередь тех, кто защищает границы нашей страны... для нас является приоритетом... Сегодня вакцин достаточно для того, чтобы вакцинировать полный состав наших военнослужащих", - сказал Ляшко на часе вопросов к правительству на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу.