Белорусским самолетам официально запретили посадку в аэропортах ЕС

Журналист Рикард Йозвяк заявил, что послы Евросоюза поддержали запрет для посадки самолетов белорусских авиаперевозчиков в аэропортах ЕС. Запрет начнет действовать с 5 июня, сообщает РБК-Украина.

По данным журналиста, официально запрет оформят сегодня днем.

"Послы ЕС дали зеленый свет запрету на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропортах ЕС. Он должен вступить в силу в полночь" , - написал Йозвяк.

Напомним, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) разрешило полеты в небе над Беларусью лишь в чрезвычайных ситуациях.