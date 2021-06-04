Вступили в силу изменения в расчете предельных надбавок на бензин

Правительство решило обновить правила расчета средней стоимости 1 литра дизельного топлива и бензинов в постановлении № 1236, которым с 15 мая 2021 года установлен на период действия карантина предельный уровень торговой надбавки в размере, сообщает ЛигаБизнес.

не больше 7 гривен с учетом НДС, который насчитывается к средней стоимости 1 литра дизельного топлива;

не больше 5 гривен с учетом НДС, который насчитывается к средней стоимости 1 литра бензинов автомобильных.

Теперь средняя стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm и бензинов автомобильных GASOLINE 10 ppm определяется Министерством экономики на основании расчетов Нафтогаза, проведенных с учетом соответствующих данных международного информационного агентства Platts CIF NWE за предыдущие 10 дней, расчетных коэффициентов 0,825 и 0,745 килограмма на литр соответственно, расходов на внешнее логистическое обеспечение и других расходов, предусмотренных внешнеэкономическим договором (контрактом) в сумме 27 долларов США/тонн, сумм таможенных платежей (акцизный налог с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) и налог на добавленную стоимость из ввезенных на таможенную территорию Украины товаров (продукции) и ежедневного официального курса иностранной валюты, установленного Национальным банком в соответствующем периоде. Нефтегаз подает ежемесячно до 1, 11 и 21 числа Министерству экономики отмеченные расчеты.

Соответствующее постановление Кабмина от 2 июня в 2021 г. № 551 вступило в силу 3 июня 2021 года.