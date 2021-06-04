Почему нельзя использовать шарики от моли и чем их заменить

Оказывается, обычные шарики могут вызвать смертельные болезни и подвергать опасности детей. Председатель агентства по химической безопасности Денис Павловский рассказал, как сохранить одежду от моли, а организм здоровым, сообщает Сегодня.

Чем опасны шарики от моли

Чтобы защитить свою одежду от моли, хозяйки идут на любые шаги. Кто-то использует специальные дорогостоящие средства, кто-то сдает одежду в специальные банки хранения, а кто-то пользуется простыми шариками от моли. Однако такая защита быстро превращается на врага, потому что ежегодно фиксируется более тысячи случаев, когда дети путают конфеты с шариками от моли и сразу попадают на больничные койки с отравлением и интоксикацией организма. Все из-за содержания в них нафталина.

"Нафталин классифицируется Всемирной организацией здравоохранения как канцероген, то есть вещество, которое вызывает заболевание раком" , – объясняет Денис Павловский.

Один такой шарик содержит смертельную дозу этого вещества для детей до 3-х лет! Но и для взрослого она опасна.

"У нас может быть анемия, может быть удушье – это приводит к потере сознания, а в более страшных случаях – к смерти" , – рассказал специалист.

Но даже длительное пользование шариками от моли и их хранение неподалеку продуктов питания может вызвать серьезные проблемы.

"Высокая концентрация нафталина может вызвать головокружение, доводить до тошноты. Слишком высокие концентрации приводят к болям в желудке и негативно влияют на уровень гемоглобина в организме" , – объяснил председатель агентства по химической безопасности".

Чем можно заменить опасные шарики от моли

А существует ли альтернатива таким опасным шарикам, чтобы одежда осталась целой, а организм здоровым? Прежде всего нужно упаковать одежду, которую не планируете доставать из шкафа в ближайшее время, в герметичный чехол. Обязательно перед этим его прочистить и периодически убирать в шкафу.

Хорошим решением проблемы является кедровое дерево – моль не переносит его запаха, поэтому, приобретя кедровые вешалки и повесив саше с запахом кедрового масла, можно избавиться от этих вредителей.