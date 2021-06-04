Диего Марадоне открыли памятник

Диего Марадоне открыли памятник

В аргентинском городе Сантьяго-дель-Эстеро был торжественно открыт памятник одному из лучших футболистов в истории Диего Марадоне, который скончался в прошлом году, сообщает УНИАН.

Открытие памятника высотой пять метров состоялось перед отборочным матчем ЧМ-2022 между Аргентиной и Чили.

На церемонии открытия присутствовали игроки сборной Аргентины, в том числе и главная звезда команды - Лионель Месси.

Видео опубликовал Twitter сборной Аргентины.

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фото REUTERS
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фото REUTERS

Смерть Диего Марадоны: главное

  • В начале ноября 2020 года Марадона перенес операцию на головном мозге. Ему удалили субдуральную гематому. 11 ноября он был выписан из больницы.
  • Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет.
  • Стали известны последние слова и детали смерти Марадоны.
  • Адвокат Марадоны потребовал расследовать обстоятельства смерти легендарного аргентинца.
  • Церемония прощания с Марадоной прошла в президентском дворце в Буэнос-Айресе.
  • Похороны легенды футбола состоялись 26 ноября.
  • В результате вскрытия была установлена точная причина смерти Марадоны.
  • Личного врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве.

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