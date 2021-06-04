Протестующие три дня будут перекрывать трассу Киев-Ковель

Возмущенные жители Ирпеня и Бучи планируют в течение трех дней перекрывать трассу Киев-Ковель в знак протеста против незаконной вырубки леса под застройку, сообщает Depo.ua.

Акция протеста с перекрытием трассы международного значения продлится несколько дней. По словам депутата, 4, 5 и 6 июня в 9:00 местные жители планируют перекрывать движение на трассе Киев-Ковель.

Фото: Лаврентий Кухалейшвили

Политик призвал жителей области и водителей отнестись с пониманием к людям, которые тратят свое время на борьбу с застройками.