Путин и Байден могут обсудить тему Украины - Кремль

Во время встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, которая должна состояться 16 июня в Женеве, может быть затронута тема Украины.﻿ Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Страна.ua.

По словам пресс-секретаря, Путин готов говорить с президентом США на любые темы, в том числе может быть и затронута тема, которая касается Украины.

"Не исключаем, что тема Украины может затрагиваться" , - сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что во время саммита с Байденом Владимир Путин не будет обсуждать вопрос принадлежности аннексированного Крыма.

Также сообщалось, что в Кремле призвали не завышать ожидания по поводу встречи государственных лидеров, при этом начало диалога является положительным шагом.