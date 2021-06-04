Российскую теннисистку арестовали на "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Яна Сизикова была задержана полицией на Открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros. 26-летнию москвичку заподозрили в умышленном проигрыше на турнире в минувшем году, сообщает Обозреватель.

Теннисистка Яна Сизикова подозревается в игре на букмекеров. Источник: Instagram Яны Сизиковой

Об этом сообщает издание Le Parisien﻿. По данным источника, Сизикову арестовали накануне вечером, когда она выходила из массажной комнаты. В ее отельном номере были проведены обыски. Россиянку подозревают в том, что она специально допустила несколько ошибок в поединке парного разряда с американской теннисисткой Мэдисон Бренгл.

Яна Сизикова угодила в скандал на Roland Garros. Источник: Instagram Яны Сизиковой

Во время одного из геймов Сизикова допустила две двойные ошибки, а затем странно присела, пытаясь отбить мяч. Незадолго до этого букмекеры зафиксировали аномальные количество ставок на проигрыш гейма пары Сизикова/Бренгл. Telegram-канал Baza опубликовал видео игрового момента.

Российская теннисистка Яна Сизикова. Источник: Instagram Яны Сизиковой

Российское консульство в Париже подтвердило задержание теннисистки на 72 часа. После этого ей должны избрать меру пресечения. Отметим, что в 2019 году более 20 спортсменов были отстранены от игр из-за подозрительных ставок.

Яна Сизикова сыграла странный матч на Roland Garros-2020. Источник: Instagram Яны Сизиковой

По данным СМИ, в команде Ястремской пытались объяснить наличие в организме спортсменки запрещенных препаратов сексом с бывшем парнем. Сама Даяна выступила с жестким заявлением по поводу этой информации.