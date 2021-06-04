Вероятность того, что в Украине может появиться свой штамм COVID-19, нельзя исключать. Но это произойдет только при определенных условиях, ﻿рассказал преподаватель Школы здравоохранения НаУКМА, инфекционист Владимир Курпита, сообщает РБК-Украина.

По его словам, нельзя исключать того, что в перспективе может появиться украинский штамм. Но это окажется возможным, если в стране будет наблюдаться достаточно активное заражение и передача вируса.