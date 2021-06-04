СБУ разоблачила незаконную вырубку ценных деревьев в национальном парке

СБУ в Хмельницкой прекратила деятельность организованной преступной группы, незаконно вырубила древесину в Национальном природном парке "Подольские Товтры", а также в государственных и коммунальных лесхозах. Действия злоумышленников нанесли государству ущерб на десятки млн грн, сообщает СБУ.

По данным предварительного расследования, организовал незаконную вырубку и сбыт лесоматериалов местный предприниматель и четверо его сообщников. Сотрудники спецслужбы задокументировали ряд фактов самовольной вырубки леса. Только на одном из участков злоумышленники уничтожили почти сотню деревьев ценных пород, которые на черном рынке стоят примерно 1 млн грн.

Оперативники СБУ задержали пятерых фигурантов с поличным: они пытались вывезти очередную партию незаконно срубленной древесины.

Правоохранители провели 10 санкционированных обысков по месту жительства участников группы и на объектах лесного хозяйства. По результатам следственных действий изъяты:

большая партия лесопродукции, стоимость которой устанавливается;

черновые записи, содержащие доказательства противоправных действий;

грузовая техника и спецоборудование.

Источник фото: СБУ

Всем задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 4 ст. 246 (незаконная вырубка или сбыт леса, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с УСР и следователями Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.