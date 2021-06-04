Лилия Ребрик поразила впечатляющей растяжкой

У телеведущей Лилии Ребрик отличная растяжка. Новое фото в Instagram тому доказательство, сообщает Сегодня.

На опубликованном снимке Лилия на спортивной площадке продемонстрировала идеальный вертикальный шпагат.

Лилия Ребрик продемонстрировала растяжку Фото: instagram.com/liliia.rebrik

В детстве Лилия Ребрик занималась художественной гимнастикой, а в 13 лет стала мастером спорта.

"Я всегда учила все свои предметы, сидя на шпагате, а передо мной были книги. Для меня это была привычная абсолютно поза. Даже подруги мои шутят. Я иногда могу сидеть, и так хочется на шпагат сесть, и я сажусь, потому что этого требует тело" , – рассказала ведущая в одном из своих интервью.

Так что годы тренировок не прошли зря, сейчас у телеведущей отличная растяжка и грация. Лилия время от времени напоминает нам об этом в своих соцсетях.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik