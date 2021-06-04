Упала цена на подсолнечное масло

В Украине цены на подсолнечное масло продолжили снижение вторую неделю подряд на фоне слабого спроса импортеров. Экспортные котировки на масло старого урожая упали до $1380-1400 за тонну FOB по сравнению с $1530-1540 неделей ранее, сообщает Обозреватель.

При чем интерес к закупкам подсолнечного масла старого урожая почти отсутствует. Отсутствие спроса привело к падению цен на семена подсолнечника в стране.

Refinitiv Agriculture отмечает, что импортеры не готовы платить высокую цену за подсолнечное масло на фоне существенной разницы в цене с соевым и пальмовым маслами, возникшей на рынке с мая.

В Украине многие маслозаводы остановили закупку сырья из-за нехватки экспортного спроса. Стоимость подсолнечного масла на базисе СРТ упали за последние 2 недели на 17% до $1270-1280 за тонну.