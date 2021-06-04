Определен самый мощный Android-смартфон

Xiaomi Black Shark 4 Pro оказался самым производительным смартфоном под управлением Android. Об этом сообщается на сайте популярного бенчмарка AnTuTu, сообщает Лента.Ру.

Игровой смартфон от Xiaomi вышел в марте. Согласно отчету бенчмарка за май 2021 года, аппарат получил 830 тысяч баллов в AnTuTu. Телефон имеет флагманский процессор Snapdragon 888, до 16 гигабайт оперативной и до 512 гигабайт встроенной памяти стандарта UFS 3.1. На второй позиции в топе оказался Tencent Red Devils 6 Pro, который получил 829 тысяч баллов, на третьем — OnePlus 9 Pro, который набрал 828 тысяч очков.

Практически все устройства в рейтинге выпущены китайскими компаниями, кроме расположившегося на десятой позиции флагмана Samsung Galaxy S21 Ultra. Все аппараты топа работают на базе флагманского процессора Snapdragon 888 с поддержкой 5G.

Кроме топа флагманских моделей специалисты бенчмарка составили список самых производительных девайсов среднего класса. Рейтинг возглавил Xiaomi 11 Youth Edition, получивший 530 тысяч баллов. На втором и третьем местах расположились Xiaomi Redmi 10X и Iqoo Z3.

"Если посмотреть на общую производительность телефонов Android в мае, игровые телефоны, такие как Black Shark и Red Devils, заняли лидирующие позиции" , — отметили аналитики AnTuTu.

В заключении говорится, что расстановка сил среди самых мощных смартфонов коренным образом не изменится до той поры, пока не появится новое поколение процессоров.