Автогаз незначительно подешевел: цены на АЗС

Розничные сети, работающие в среднем и эконом-сегментах, с 28 мая по 4 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95, сообщает Enkorr.

Автогаз в сети AMIC подешевел на 20 коп./л, до 15,26 грн/л, в сети ZOG — на 50 коп./л, до 14,99 грн/л.

Такие сети как Олас, Motto и Prime снизили цены в среднем на 10-20 коп./л (см. табл.).

На станциях «БРСМ-Нафта» в Винницкой и Черкасской областях цена автогаза снизилась на 50 коп./л и 20 коп./л соответственно, до 15,99 грн/л. При этом в Черкасской — на 20 коп./л, до 15,29 грн/л. В то же время в Днепропетровской области ресурс подорожал на 10 коп./л, до 15,29 грн/л. В результате средняя розничная цена ресурса по сети уменьшилась на 8 коп./л, до 15,83 грн/л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 4 июня составила 15,69 грн/л (-2 коп./л за неделю).

По данным «А-95», за прошедшую неделю автомобильные партии ресурса самовывозом с ГНС подешевели на 50 грн/т, до 23 450 грн/т.