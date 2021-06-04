РФ не получала от Киева предложений по встрече Путина с Зеленским, - Песков

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что никакой ясности по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет, сообщает Интерфакс.

О том, "будет ли какая-то ясность по встрече с Зеленским" , журналисты спросили Пескова в ходе общения с ним.

"Нет. Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы знаете все ответы господина Зеленского. Какие-то совсем конкретные, деловые предложения по повестке дня потенциальной встречи по линии офиса президента мы пока не получили" , - сказал Песков.

Он напомнил о заявлениях из кабинета Зеленского о намерении украинского президента обсудить Крым.

"Вот это было субстантивное предложение. Оно совсем не коррелируется с тем, что сказал наш президент", - заявил Песков, пояснив, что "как некая проблема" для Украины Крым "обсуждению не подлежит".



