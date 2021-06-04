Google снял запрет на рекламу криптокошельков

С августа этого года крупнейший в мире продавец цифровой рекламы Google разрешит размещать рекламу компаниям, которые предлагают кошельки для криптовалют, сообщает УНИАН.

Криптокомпании смогут показывать рекламу в поиске, на YouTube и на других ресурсах, после прохождения процедуры сертификации.

По словам представителя Google, компания снимает ограничения, чтобы лучше соответствовать существующим правилам и требованиям FinCEN (Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США).

При этом, запрет на рекламу ICO (первичного размещения монет, аналога IPO) остается в силе.

Запрет на рекламу

Запрет на подобную рекламу действовал в Google с 2018 года. Компания ввела запрет, последовав примеру Facebook.