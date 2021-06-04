Цены на бензин и дизельное топливо прекратили рост

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 4 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз подешевел на 1 копейку, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,18 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,95 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 27,35 гривен за литр (0,00 гривен), на автогаз - 15,69 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине: