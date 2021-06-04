Какие автомобили не смогут пройти техосмотр в 2022 году

1 января 2022 году в Украину должен вернуться обязательный техосмотр автомобилей (того требует ЕС в рамках соглашения об ассоциации). Разумеется, многих автомобилисты взволнованы по этому поводу, сообщает АвтоПортал.

В частности, многих интересует самый важный момент – какие же автомобили не смогут пройти техосмотр? К сожалению, нормы пока не расписаны, однако понимание того, чего ожидать, конечно, имеется. АвтоПортал попытался раскрыть эту тему, взяв за основу опыт соседней европейской страны – Польши. Но для начала пару слов о том, что уже сейчас, конкретно известно о предстоящем техосмотре в Украине, который возвращается спустя 10 с лишним лет.

Обязательный техосмотр в Украине

Согласно проекту, ТО будет проводиться со следующей периодичностью: легковые авто (до 3,5 тонн) – раз в два года (если новая машина – первая проверка только через четыре года), автомобили такси – раз в год, автобусы – раз в полгода, грузовики – раз в год, мототехника – раз в два года. Кто будет проводить ТО? А вот здесь – вопрос. Ожидается, что это дело отдадут частным сертифицированным СТО, дабы избежать коррупции, но не исключено, что за проверку возьмется и полиция. Для этого у нее есть, кстати, передвижные лаборатории технического контроля, которые появились в этом году.

В среднем для легковушек проверка авто будет занимать около 40 минут, для автобусов и грузовиков – час. Если же ТО будут осуществлять и мобильные комплексы, они будут выполнять процедуру за 20 минут. Пока, кстати, передвижные лаборатории проверяют только коммерческий транспорт и транспорт, осуществляющий перевозку людей. Для таких ТС, кстати, ТО и не отменяли.

Сколько будет стоить техосмотр? Как ожидается, в пределах 1000-1500 грн в зависимости от СТО. Для прохождения проверки нужно будет иметь документ, удостоверяющий личность, и техпаспорт.

Ну, а теперь переходим к главному.

Какие автомобили не смогут пройти техосмотр

Итак, самый важный посыл – под «запрет» попадут те автомобили, которые не пройдут проверку работы отдельных систем и компонентов на безопасность и воздействие на окружающую среду.

Что же именно будет проверяться? Скорее всего:

система рулевого управления (состояние соединений, степень износа, наличие люфтов);

тормоза (эффективность и равномерность действия);

подвеска (наличие люфта в металлических и резиновых элементах);

шины (подбор нагрузки, соответствие типу ТС, глубина протектора, износ);

освещение (исправность, механические повреждения);

стекла, кузов (состояние порогов и т.д.);

ремни безопасности;

допооснащение (знак аварийной остановки, огнетушитель);

выхлопная система (техническое состояние, замер уровня шума, выброс вредных веществ).

То есть, не пройдут ТО те автомобили, у которых будут проблемы по вышеуказанным узлам (здесь хотим с акцентировать момент на выхлопе – автомобили, у которых вырезан катализатор (а таких в Украине много) не смогут пройти техосмотр!). Впрочем, характер неисправностей может быть разный, а потому, решение о допуске автомобиля на дороги будет приниматься, очевидно, исходя принадлежности ТС к уровню неисправности.

Всего таких уровней, вероятно, будет три:

незначительная неисправность, то есть не оказывающие значительного воздействия на безопасность или окружающую среду;

значительная неисправность, то есть та, что может повлиять на безопасность дорожного движения и окружающую среду;

опасная неисправность.

То есть, пройти ТО не смогут те авто, у которых был выявлен серьезный дефект (третьего уровня) хотя бы одного из вышеуказанных компонентов. При первом уровне водителю разрешат продолжить движение сразу, при втором – тоже разрешат, но при условии, что владелец устранить поломку и вернется через некоторое время для повторного ТО (в Польше это 14 дней).

Вместо выводов

Возвращение техосмотра – это палка о двух концах. С одной стороны, эта процедура усложнит жизнь автомобилистам (время, деньги, нервы), а с другой – может даже помочь сохранить эту самую жизнь. Ведь главная цель ТО – безопасность как самого автомобилиста, так и окружающих.